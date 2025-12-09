9人組グローバルグループ・&TEAMが、ZOZOTOWNの20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第2弾として、オリジナルアイテムを発表。オリコンニュースでは、&TEAMのメンバーに書面インタビューを実施し、アイテムのポイントやファッションのこだわりを聞いた。【ソロカット】ラフに着こなす…スタイル抜群&TEAM■&TEAMの“自然体の魅力を感じられるひととき”ファッションこだわりポイント