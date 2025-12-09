歌手のアイナ・ジ・エンドとアメリカ初のメキシカンファストフード・Taco Bellとのコラボレーションが決定した。20日より全国のTaco Bell店舗にて期間限定商品が発売される。【写真】おいしそう…！コレボレーションメニュー『タコベル道中』商品写真今回のコラボレーションでは、7月にリリースされ話題を呼んでいるアイナの楽曲「革命道中」の世界観をイメージしたタコスとブリトーのセット『タコベル道中』が発売される。タ