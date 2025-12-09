´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½é¤á¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö39ºÐ½÷À­3¿ÍÁÈ¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤­¡¢Ì´ºé¤Í¤Í¤Î3¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½éÉñÂæ²½¡Ä²»³Ú·à¡Ø39ºÐ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Í§¾ð¡¢»Å»ö¡¢²ÈÂ²¡¢Îø°¦¡Ä30ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡£Åö»þ¡¢¡Èº£°ìÈÖµã¤±¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã