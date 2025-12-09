シンガー・ソングライターのMINMIが、デビュー24周年を記念し、2026年10月8日に自身初となる日本武道館でのワンマンライブ『MINMI LIVE at 日本武道館 〜it’s not too late〜』を開催することが決定した。【写真】『相席食堂』レゲエアーティスト回…もう1人はDOZAN11 aka 三木道三MINMIは、レゲエやソカといったジャンルをJ-POPへと昇華させた先駆者として、アーティスト活動だけでなくフェスのプロデュースなど多方面で活躍