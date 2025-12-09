飲食チェーン運営の松屋フーズ（東京都武蔵野市）が手がける牛丼チェーン「松屋」は、2025年12月9日午前10時から「いくら丼」を発売。「炙りサーモンいくら丼」「炙りマヨサーモン丼」も数種類のいくらの中から試食を重ねて厳選したといい、粒がプチプチと弾け、濃厚な旨みを堪能できる。さらに、シャキシャキ食感の青ねぎと刻み海苔、別添えのわさびが味わいを引き立てる。好みで醤油を加えることも可能だ。価格は、小盛が980円（