漫画『薫る花は凛と咲く』作者・三香見サカが、マガジンポケットで連載中の人気作『春くらり』コミックス第1巻が発売されたことを受け、応援コメントを寄せた。【画像】ヒロイン可愛い！ラブコメ漫画『春くらり』試読ページ『春くらり』は、鬱々とした漫画ばかりを描いている高校生の主人公が、春のように明るいキラキラした春野うららと出会い、春野をモデルにした明るい漫画を描きあげるも…本人に読んでもらうことになり…