東京証券取引所9日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は前日終値を挟んで一進一退の展開となった。米国の金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）を控えて、市場参加者の様子見姿勢が強く小幅な値動きとなった。午前終値は前日終値比106円26銭高の5万0688円20銭。東証株価指数（TOPIX）は1.52ポイント高の3385.83。米連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCを9、10日に開くのを前に、持ち高調整や利益確定の売りが出た