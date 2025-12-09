7日夜、熊本県八代市の山に入った男性2人が遭難し、そのうち78歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】「貯水池の管理に」熊本県八代市の山に入り遭難死亡したのは78歳男性と判明 8日朝、八代市泉町では消防の救助隊員たちがヘリに乗り込み、捜索にあたりました。 警察によりますと、7日朝から八代市に住む浜田利雄さん（78）が、妻に「貯水池の管理をしなければならない」と話し、知人男性（50代）と2人で、八代市泉町の山