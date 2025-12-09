俳優の仲野太賀（32）が主演を務める来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）の新キャスト10人が決定し9日、公式サイトなどで発表され、俳優の竹中直人（69）が大和国の戦国武将・松永久秀役を演じることが明らかになった。大河出演は2021年「青天を衝け」以来5年ぶり4回目。主演を務めた1996年「秀吉」、14年「軍師官兵衛」と大河で2度、豊臣秀吉を演じた“秀吉俳優・竹中”が自身30年ぶりに豊臣家を