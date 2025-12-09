８日午後８時頃、埼玉県熊谷市を走行中の上越新幹線越後湯沢発東京行き「たにがわ４１４号」（１２両編成）が異音を感知し、緊急停車した。その後、数百メートル離れた線路で倒れている５０〜７０歳代くらいの男性が見つかり、その場で死亡が確認された。県警の発表によると、近くの熊谷駅の防犯カメラには、ホームから線路内へ立ち入る男性が映っていた。県警は男性が新幹線にはねられた可能性があるとみて調べている。ＪＲ