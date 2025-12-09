地震で電気や水道などのインフラ設備にも影響が出た。北海道電力によると、北海道と本州で電力を融通する送電線「北本（きたほん）連系線」（容量６０万キロ・ワット）が地震後に不通となり、「新北本連系線」（同３０万キロ・ワット）のみの運用となっている。同社によると、９日午前９時台の道内の電力使用率は８５％で、供給に支障は出ていないという。東北電力ネットワークによると、青森、岩手両県では８日深夜から最大１