【モデルプレス＝2025/12/09】櫻坂46の松田里奈が2026年1月20日に発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、ランジェリーカットが解禁された。【写真】坂道キャプテン、超ミニ丈で圧巻美脚披露◆松田里奈、部屋でくつろぐランジェリーカット解禁今回解禁されたのは、部屋でくつろぎながらの1枚。少し照れながらTシャツを脱ぐ様子が収められている。◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを