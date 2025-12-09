【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの篠崎愛が12月7日、自身のInstagramを更新。1日警察署長に就任したショットに反響が寄せられている。【写真】33歳美人タレント「似合いすぎ」警察制服から圧巻美脚◆篠崎愛、1日署長で制服姿披露篠崎は「昨日、小松川警察署1日署長として交通安全キャンペーン・パレードに出演してきました」とつづり、警察制服姿を公開。膝丈スカートの制服からは美しい脚がチラリと見えている。◆篠崎愛の