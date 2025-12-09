【モデルプレス＝2025/12/09】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が12月7日、自身のInstagramを更新。年内最後のイメージチェンジを報告し、話題となっている。【写真】産後20kg減・1児の母「雰囲気変わる」年内最後のイメチェン◆ゆうこす、新ヘアスタイル披露ゆうこすは「年内最後のヘアカット＆カラーに」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。「いつもより暗め＆前髪短め」スタイルで、「トリートメント