白髪を隠すだけの時代から、白髪そのものをヘアデザインに取り入れる流れが加速中かも……！ ハイライトを入れて白髪をぼかし、ヘアスタイルの立体感や抜け感をゲット。40・50代の髪がぐっと軽やかに、キレイ見えが叶いそうです。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、白髪を活かしておしゃれに変身できそうな、40・50代向けのおすすめヘアをご紹介します。 白髪を活かしておしゃれ見え @hair_by_k