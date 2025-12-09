神戸市垂水区の山陽電鉄の踏切で2025年1月、中国人観光客の女性2人が電車にはねられ死亡した事故で、2人の両親が山陽電鉄と運転士を相手取り、慰謝料など計約1億4000万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。遺族の代理人弁護人が明らかにした。提訴は12月4日付。北から南を見た山陽電鉄・踏切事故現場（神戸市垂水区西舞子）訴状によると、女性2人（いずれも20代）は2025年1月9日午後、神戸市垂水区西舞子の山陽電鉄