昨日8日に発生した地震の被災地周辺では、この先は2〜3日の周期で天気が変わるでしょう。雨のち雪や吹雪で、厳しい冷え込みになりそうです。後発地震への注意が呼びかけられるなか、電気を使わずに暖をとる方法を紹介します。2〜3日周期で雨から雪へ週後半は冷え込み強まる今日9日は冬型の気圧配置で、東北や北海道の太平洋側は風が強く、寒さが厳しいでしょう。八戸の予想最高気温は5℃ほどですが、強まる風で体感的には一日を