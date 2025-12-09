福岡が百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表J1アビスパ福岡が12月8日、2月から始まる明治安田J1百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表。「めっちゃいい」「今までで1番デザインいい！」など注目を集めている。福岡は今季から金明輝監督が就任し、一時はリーグ首位に立つなど好調ぶりを見せた。しかし、中盤戦から失速し最終的には12位でフィニッシュとなった。6日に最終節を終了したばかりだが、2月からは