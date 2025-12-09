日本人騎手として初めてブリーダーズＣクラシックを制した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が、１２月１０日に発売される雑誌「ａｎａｎ」（マガジンハウス）のバックカバーを飾ることになった。坂井騎手は、読者に向けて、競馬場へ行くことの楽しさを紹介する「楽しみ方が満載の競馬に注目！ａｎａｎ流競馬観戦のススメ」ページに登場。そのインタビューの数日後に、フォーエバーヤングでブリーダーズＣクラシックを制す