関西Ｊｒ．の野田開仁（１７）が、コンサート「ジュニアＳｈｏｗｃａｓｅ２０２５新星―ＳＨＩＮＳＥＩ―」（９〜２８日、東京グローブ座）を控え、渡邉大我（１７）との“共闘”を宣言した。「怖さが（１０分の）７ぐらいなので不安はやっぱり強い」と漏らしつつ、「大我という一番親しい友達がいるので、それは心強い」と覚悟。高校生活最後の冬を最高の時間にする。―本紙インタビューは今年２月に初登場。その後の１