柔道女子４８キロ級で昨夏パリ五輪金メダルの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が９日に自身のＳＮＳを更新。引退報道について「最終的な決断にはまだ至っておりません」とつづった。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「この度の報道により、皆さまを驚かせてしまったことお詫び申し上げます。会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な決断にはまだ至っておりません」と説明。「本来であ