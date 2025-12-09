カーリングのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間9日に行われ、8大会連続五輪出場を目指す女子日本代表（世界ランク5位）がトルコ（同12位）に10−5で勝利し、上位3チームで争うプレーオフ進出を決めた。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個第1エンドで2点を先取した日本だったが、続く第2エンドでトルコに3点を与えてしまい1点を追う展開