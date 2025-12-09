■MLBウインターミーティング2日目（9日、フロリダ州オーランド）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦MLBのウインターミーティング2日目はドジャースのD.ロバーツ監督（53）が会見に登場、来季のチーム編成、日本選手のWBC出場などを語った。来年3月開幕のWBCについてチームの柱でもある二刀流の大谷翔平（31）が出場を表明、“二刀流”での出場については「投げてほしくない。でも