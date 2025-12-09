群馬県の妙義山の山火事は発生から丸1日以上が経ちました。けさ、消火活動が再開し、自衛隊のヘリコプターが上空から消火にあたっていますが、現在も延焼中です。【写真を見る】群馬・妙義山で山火事 24時間たって延焼続く自衛隊が災害派遣ヘリ3機投入し消火活動現在も延焼中上空から見ると…白煙か現在の妙義山上空からの様子です。白煙が上がっているようにもみえます。きのう午前、群馬県富岡市の妙義山で発生した山