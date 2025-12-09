青森県東方沖地震の影響について赤沢経済産業大臣は、現時点で電力やガスの供給に問題はないという認識を示しました。きょう午前10時すぎの記者会見で赤沢大臣は、昨夜の青森県東方沖を震源とする地震の影響について次のように述べました。赤沢亮正 経済産業大臣「東北電力管内で約4200戸、それから北海道電力管内で約170戸の停電が発生しましたけど、現時点でこの「むつ市」の10戸未満が停電で残っているということで、本日