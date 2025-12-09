法人税など9800万円あまりを脱税したとして、防水工事会社と代表が刑事告発されました。東京国税局から告発されたのは、マンションの大規模修繕などで防水工事を行う「KBホールディングス」と黒田希一代表です。関係者によりますと、黒田代表は、去年までの3年間で取引先の名前を無断で使用し、架空の外注費を計上するなどしておよそ2億8000万円の所得を隠し、法人税と消費税あわせて9800万円あまりを脱税した疑いが持たれています