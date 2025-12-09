危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会の部会＝9日午前、法務省危険運転致死傷罪の見直しを議論する法制審議会（法相の諮問機関）の部会が9日開かれ、高速度と飲酒の適用要件に数値基準を明記した試案が示された。最高時速60キロ超の道路では60キロ超過、60キロ以下の道路では50キロ超えた場合とし、飲酒はアルコール濃度が血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上か、呼気1リットル中0.5ミリグラム以上の状態とする。