今回の地震を受けて、気象庁は運用開始後はじめて、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。赤間二郎 防災担当大臣「後発地震は必ず発生するわけではありませんが、揺れを感じたら直ちに避難できる体制をとっていただきたい」気象庁は午前2時ごろ、北海道の根室沖から東北の三陸沖では別の巨大地震が発生する可能性が普段よりも高まっているとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。対象エ