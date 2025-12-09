文部科学省によると、青森県東方沖を震源とする地震で、青森県内では９日午前６時時点で公立の小中高校など１３９校が休校となった。７校で窓ガラスの破損などを確認し、２６校が避難所となっている。文科省は、北海道や岩手県などの被害情報収集を進めている。松本文科相は９日の閣議後記者会見で、「関係教育委員会に被害情報の把握と二次被害の防止を要請した。児童生徒の安全確保に全力を尽くす」と述べた。青森県による