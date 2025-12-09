パリ五輪柔道女子４８キロ級金メダルの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が９日、「いつも応援してくださっている皆さまへ」として自身のインスタグラムを更新。「会社や監督と何度も相談を重ねており、最終的な決断にはまだ至っておりません」として、自身の引退報道について言及した。角田は７日にグランドスラム東京大会のエキシビションマッチに登場。その際に去就について問われると「そろそろ発表とか、手続