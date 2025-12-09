コメの価格高騰が続く中、正月にかかせない餅まで価格が高騰している。餅とコメのダブルショックで悲鳴の声が上がっている。農家の生産切り替えで「もち米」も価格高騰つきたての餅に、具材をたっぷりのせたメニューとふんわりと優しく握ったおにぎりが自慢の埼玉・富士見市の「おにぎりとつきたて餅の専門店米咲」。客：食べ応えもあるし、今の季節に食べたくなる。日本の食文化の代表とも言える餅とおにぎりを扱うこの店は、今