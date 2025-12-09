エティハド航空とコンドル航空は、戦略的提携に合意した。コンドル航空が、2026年5月1日からフランクフルト〜アブダビ線、同6月15日からベルリン〜アブダビ線を開設することに伴うもので、共同運航（コードシェア）を実施し、マイレージプログラムでも連携する。ドイツとアブダビを結ぶ豊富な選択肢を提供とするほか、アブダビから中東やアジア、アフリカ、オーストラリアへの接続を可能とする。