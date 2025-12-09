青森県東方沖を震源とした最大震度６強の地震で、北海道内では少なくとも９人がけがをしました。大規模な地震が起きる可能性が平時より相対的に高まっていることを示す「後発地震注意情報」も発表されています。（佐藤アナウンサー）「様似町内の飲食店です。大きなオレンジ色の破片が散乱しています。２階建ての２階部分から崩れてしまったようです」震度５弱を観測した日高の様似町では一夜明け、建物の外壁が崩落するなど