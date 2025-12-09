メジャー1年目で怪我をし、マイナーでの調整が続いた佐々木(C)Getty Images日本球界の“怪物”は、ふたたび日の丸を背負うのか。現地時間12月8日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は、自身のXで、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシックの日本代表予備登録メンバーに、佐々木朗希（ドジャース）が選ばれたと発信。さらに関係者の話として「最終登録メンバー入りは問題ないとみられる」と綴った