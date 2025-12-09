群馬県富岡市の妙義山で発生した山火事は現在も延焼が続いていて、9日朝からヘリコプターによる消火活動が行われています。消防などによりますと8日午前9時前、富岡市の妙義山で登山客から「白い煙が出ている」と119番通報がありました。現場は地上から近づくことができず、27時間近くたったいまも山の尾根などに燃え広がっています。群馬県は8日夜、自衛隊に災害派遣を要請し、9日は午前7時30分ごろから自衛隊ヘリと県の防災ヘリ