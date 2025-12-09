登山家の野口健さんを父に持つ絵子さん。小学生で登山を始め、現在は世界の山々の登頂を続けるほか、ミスコンテントなどにも積極的に挑戦をしています。しかし、幼少期は引っ込み思案な性格だったそう。変われたきっかけはやはり「山」と「父」でした── 。 【写真あり】「透明感がすごい」ミス日本コンテストに挑戦中、現在21歳の野口絵子さん（6枚目/全13枚） 「山に行けばお父さんと話せる」 ── お父さんで登山家の野口健