学校法人真宗大谷学園が運営する大谷中学･高等学校（京都市東山区）は8日、公式サイトで研修旅行中の同校生徒による窃盗行為について声明を発表した。【画像】研修旅行中の同校生徒による窃盗行為に関する大谷中高の声明【全文】「12月4日、本校の研修旅行に参加していた複数の生徒が、訪問先において窃盗行為に及んだことが確認されました」と公表。「まず、被害に遭われた店舗の皆さま、現地コミュニティーの皆さま、現地の