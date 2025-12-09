将棋の福間香奈女流六冠将棋の福間香奈女流六冠（33）が、出産予定日前後のタイトル戦を事実上不戦敗とする規定の見直しを求め、日本将棋連盟に要望書を送ったことが9日、代理人弁護士への取材で分かった。出産するかどうかを自ら決める「リプロダクティブ権」の制約に当たるとしている。連盟は「母体の安全やタイトル戦の公平性を考えながら、有識者を交え議論を続けている」とし、規定は今後の議論を踏まえ内容が変更される