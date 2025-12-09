巨人・田中将大投手のファンミーティング「マー君ＲＯＯＭ２０２６」が来年１月２５日に都内の恵比寿ガーデンホール（午後６時〜８時予定）で開催される。「祝・日米通算２００勝達成！会場みんなでお祝いしましょう！」をテーマにＭＣとしてフリーアナウンサーの上重聡氏を迎え、野球関連のトークをたっぷり展開する。毎年恒例のファン参加型企画や豪華プレゼント抽選会も実施予定。その他ゲストは先行抽選チケットの当落後に