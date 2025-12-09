モデルの森泉（43）が娘の写真を公開し、「輪郭がいずみさん。将来が楽しみ」「いずみちゃんみたくスタイルいいです」など、反響を呼んでいる。【映像】森泉の着物姿の娘やプール付き豪華別荘（複数カット）2018年3月、一般男性との結婚を発表し、この年の6月に第1子となる女の子の出産を報告していた森。これまでInstagramで、バレエ発表会の際の親子ショットや、プール付きの豪華な別荘で娘や愛犬らとくつろぐ様子などもたび