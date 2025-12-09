お笑い芸人のキンタロー。（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。「恩人中の大恩人」「私の女神様」と感謝する元AKB48で女優の前田敦子（34）とのツーショットを公開した。「12月7日AKB48は青春ですin武道館キンタロー。参戦させていただきました」とAKB48の20周年ライブへの参戦を報告。「もう！もう！もう！本当なんて言っていいのやらこの方なしではキンタロー。この世界に辿り着けなかったと言っても過言ではな