8日夜、青森県東方沖を震源とした地震が発生しました。この地震で最大震度5強を観測した北海道では、少なくとも9人のケガ人がでたほか、建物の外壁がはがれるなどの被害がでています。震度5弱を観測した北海道様似町では、一夜明け、建物の外壁が崩落するなど被害状況が見えてきました。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とした地震が発生し、北海道でも函館で震度5強、千歳などで震度5弱を観測しました。この影響で、浦河