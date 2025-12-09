湯の花をかき混ぜる櫻井さん＝３日、箱根湯の花プリンスホテル温泉の性質や仕組みを学べる「知的好奇心を満たす、サステナブル温泉探求ツアー」が５日から、箱根湯の花プリンスホテル（箱根町芦之湯）で始まった。毎週金、土曜に開催し、自家源泉の蒸気を活用してきた同ホテルならではの取り組みを紹介。科学的に温泉を知ることができる。同ホテルの自家源泉は箱根十七湯の一つ、湯ノ花沢温泉で、火山ガスと沢の水を使い湯を生