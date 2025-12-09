令和7年12月2日以降は、従来の健康保険証（紙の保険証）が基本的に使用できなくなりました。病院を受診する際には、代わりにマイナ保険証や資格確認書の提出が求められます。 しかし、マイナ保険証の普及率はそこまで高くありません。従来の健康保険証では、実質いつまで3割負担となるのでしょうか。本記事では、従来の健康保険証の使用期限や資格確認書の取得方法などを解説します。 会社の「健康保険証」は12月2日