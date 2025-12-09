8日夜、金沢市で自転車で道路を横断していた男性が車にはねられました。男性は一時、意識不明の重体でしたが、現在は意識は回復しています。事故があったのは、金沢市高尾町の山側環状道路です。8日午後8時半ごろ、白山市方面から走行してきた普通乗用車が、道路を自転車で横断していた男性をはねました。この事故で自転車に乗っていた、金沢市十三間町に住む28歳の男性が一時、意識不明の重体で搬送されましたが、現在は意識が回