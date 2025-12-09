元ＪＵＤＹＡＮＤＭＡＲＹのドラマーで、音楽プロデューサーの五十嵐公太とバイオリニストの心奏♡Ｒａｌａ（ララ）とのユニット「Ｒａｌａのポッケ」が東京・六本木Ｒｍ．３９で２４日に「ＲａｌａのポッケＸ’ｍａｓライブ２０２５せいんと★きゃろる」を開催する。ドラムと作曲担当の五十嵐は「思い出に残るようなステキなクリスマスをＲａｌａのポッケといっしょに過ごしませんか？」とアピール。バイオリン