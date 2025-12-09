来年6月の任期満了に伴う石川県珠洲市の市長選挙に向けて、現職の泉谷 満寿裕氏が6選を目指して立候補することを表明しました。9日開かれた珠洲市議会の一般質問で、次の市長選について問われた泉谷氏は、6期目を目指して出馬する考えを示しました。現職・泉谷 満寿裕 氏：「復旧復興に成し遂げることが私の使命であり、責務であると考えています。引き続き市政を担わせていただき、市民の皆さまとともに、必ずや魅力ある最先端の