トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」は、創業20周年を記念し、「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を「550円」で販売するキャンペーンを開催する。期間は、2025年12月12日(金)、13日(土)の２日間限定。また、ECサイトでは、2025年12月10日(水)から最大45%オフになる「創業20周年御礼大創業祭セール」を開催する。※文中の金額は全て税込価格【ラーメン1杯にはトマト約3個分の栄養】美味しく楽しく食べられて、身体