児童養護施設を訪問したファジアーノ岡山の木村太哉選手8日 サッカーJ1ファジアーノ岡山の木村太哉選手が岡山市の児童養護施設を訪れ、子どもたちとふれあいました。 闘志あふれるプレーと明るいキャラクターで人気のファジアーノ岡山、木村太哉選手。8日、岡山市北区の南野育成園を訪問し、3歳から高校1年生までの21人と交流しました。 （ファジアーノ岡山／木村太哉