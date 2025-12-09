５日、鳴沙山・月牙泉風景区に昇った満月。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌12月9日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で5日夜、満月が夜空に浮かび、砂漠の風景に幻想的な美しさを添えた。５日、鳴沙山・月牙泉風景区に昇った満月。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）５日、鳴沙山・月牙泉風景区で月を眺める人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）５日、鳴沙山・月牙泉風景区に昇った満月。（敦煌＝新華社配信／張暁